gisteren, 23:03 Oud-RIVM-baas over apenpokkenvirus: 'Denk goed na over de Pride Amsterdam'

Nu het apenpokkenvirus zich verder verspreidt, vormt het Pride Amsterdam-evenement een extra risico. Dat zegt oud-RIVM-directeur Roel Coutinho in Nieuwsuur. "Ik denk dat je er even heel goed over na moeten denken of je dit moet doen. En of je mensen nog duidelijk kunt maken wat er aan de hand is."

Het aantal gevallen van apenpokken in Europa is de afgelopen twee weken verdrievoudigd. Ook in Nederland neemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt snel toe. In Nederland is apenpokken tot nu toe bij 352 mensen vastgesteld, meldt het RIVM.

Iedereen kan het apenpokkenvirus oplopen, maar op dit moment verspreidt het virus zich vooral onder mannen die veel wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Besmettingen gebeuren via huid-op-huidcontact en vermoedelijk ook via de lucht, niet alleen bij seks.

Eind van de maand gaat de Pride in Amsterdam van start. Coutinho: "Ik denk dat je je moet realiseren dat dit soort gebeurtenissen een extra risico met zich meebrengen. En dat is niet wat je wil."

Coutinho wil niet zeggen of het evenement wel of niet moet doorgaan, omdat hij daar niet over gaat. "Het is niet zo dat je je er niets van aan kan trekken en kan zeggen: dat komt wel goed. Ik denk dat je moet kijken hoe het zich de komende weken ontwikkelt. Maar het is wel degelijk een extra risico. En we willen die verspreiding niet hebben."

Vaccins

Ook moet er volgens hem goed nagedacht worden over het beschikbaar stellen van de vaccins die we al hebben. "We hebben 100.000 doses. Die zijn gemaakt vanwege biologische oorlogsvoering, we hebben ze aangeschaft vanwege het risico op pokken."

Van dat vaccin denken we dat het bescherming geeft, maar zeker weten we het niet, legt Coutinho uit. "Want dat is niet helemaal uitgeprobeerd. Maar het is wel waarschijnlijk dat het dat doet. Dat is eigenlijk een gelukkig toeval. Veel andere landen hebben niks, dus wat dat betreft zitten we goed."

Maar de beslissing om die vaccins beschikbaar te stellen is nog niet genomen. "Ik denk dat het belangrijk is dat wel snel te doen, want je moet het niet onderschatten. Je praat over een pokkenvirus."

