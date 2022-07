Vierde keer levenslang in Caloh Wagoh-zaak

De rechtbank heeft een vierde maal levenslang opgelegd in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. De 36-jarige verdachte was betrokken bij de moord op iemand uit eigen kring.

De uitspraak van vandaag draait om de liquidatie van Justin Jap Tjong (25). Hij werd in 2017 doodgeschoten in Amsterdam. De zaak werd apart behandeld, waardoor de uitspraak twee dagen later is.