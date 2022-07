Openbaar Ministerie

NOS Nieuws • vandaag, 12:15 • Aangepast vandaag, 13:18 Drie keer levenslang voor verdachten in liquidatieproces Caloh Wagoh

De rechtbank Midden-Nederland heeft in het liquidatieproces tegen leden van de voormalige motorclub Caloh Wagoh drie verdachten tot levenslang veroordeeld voor moord, poging tot moord en het voorbereiden van moord. Twee verdachten gingen vrijuit, veertien anderen kregen gevangenisstraffen variërend van een jaar tot dertig jaar.

Volgens de rechtbank was de motorclub "een criminele organisatie, die zich fulltime bezighield met het plegen van liquidaties". De communicatie die de verdachten via telefoons uitwisselde, noemde de rechtbank "huiveringwekkend". Ook schrokken verdachten er niet voor terug om slachtoffers op de openbare weg in het bijzijn van getuigen met automatische wapens in het hoofd te schieten.

In deze zaak kreeg het OM hulp van een kroongetuige. De rechtbank achtte voor hem een celstraf van 20 jaar passend, maar het werd 10 jaar. Volgens de rechtbank moet hij daarna een nieuw leven beginnen waarbij hij mogelijk altijd over zijn schouder zal moeten kijken. De kroongetuige bekende betrokkenheid bij een liquidatie en een beschieting van een huis. Toen hij daarna nog iemand moest doden, vluchtte hij naar Spanje, waar hij werd aangehouden. In ruil voor strafvermindering legde hij uitgebreide verklaringen af tegen de andere verdachten.

Verdienmodel

Ook hoofdverdachte Delano R. (52) kreeg levenslang. Hij had volgens de rechtbank een leidinggevende rol in een organisatie die het liquideren van mensen tot "verdienmodel" had gemaakt. R. nam de moordopdrachten aan en zette ze bij de bendeleden uit. Volgens de rechtbank toonde hij daarover geen spijt of berouw. Zijn enige drijfveer was geld, zei de voorzitter van de rechtbank. "Hij zag liquidaties als een verdienmodel."

De verdachten stonden terecht voor het uitvoeren van vijf liquidaties en het beramen van nog eens elf andere moorden. Het ging in bijna alle gevallen om afrekeningen in het criminele milieu. Soms bleef het bij een voornemen, soms werd serieus geprobeerd om iemand uit de weg te ruimen. Dit alles speelde zich af tussen januari 2017 en november 2018.

Taghi

Volgens het OM was Ridouan Taghi de belangrijkste opdrachtgever. Hij staat terecht in het Marengo-proces. De uitspraak daarin wordt volgend jaar verwacht. Pas dan neemt het OM een beslissing over de vervolging van Taghi in het Caloh Wagoh-proces.

In deze special kun je zien welke verdachten terechtstonden en wie volgens het OM hun slachtoffer waren. Ook lees je meer over het verband tussen Caloh Wagoh en Ridouan Taghi. Taghi was volgens de kroongetuige de persoon die het meest betaalde voor moordopdrachten:

In deze zaak staan ook twee verdachten terecht voor betrokkenheid bij een moord in 2017 in Amsterdam. Hun zaak wordt door andere rechters behandeld. Die doen vrijdag uitspraak.