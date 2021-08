Caloh Wagoh-proces: 16 moordopdrachten in een half jaar tijd

De vijf mannen die daadwerkelijk zijn geliquideerd, waren zelf ook actief in het criminele circuit. Toch had het maar weinig gescheeld of er waren ook onschuldige slachtoffers gevallen. Zo wilde een aantal verdachten volgens justitie het huis van een drugshandelaar beschieten met een raketwerper, maar stonden ze bij het verkeerde adres. Omdat het wapen dienst weigerde, zijn de nietsvermoedende bewoners door het oog van de naald gekropen.

Prijs was onderhandelbaar

Soms hadden ook de criminele 'vijanden' van de motorclub geluk. Zo wijzen pgp-berichten erop dat een doelwit in leven bleef omdat hij niet opdook waar de gereedstaande schutters hem hadden verwacht. Vermoedelijk ontkwam weer een ander aan zijn doodvonnis toen de politie een paar verdachten bij zijn huis oppakte. Ze zaten in gestolen auto's, met automatische wapens, bivakmutsen en jerrycans benzine; de vaste ingrediënten voor een liquidatie.

De prijs van zo'n moord was onderhandelbaar. Als de opdrachtgever zelf wapens en vluchtauto's leverde, ging de prijs omlaag. Was het een spoedklus, dan ging de prijs omhoog. Het gemiddelde tarief voor een moord lag op circa 75.000 euro. Dit bedrag moest worden verdeeld over iedereen die aan de liquidatie had meegewerkt.

Dit is het netwerk van verdachten en slachtoffers in het zogeheten Eris-proces: