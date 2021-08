Caloh Wagoh-zaak: 'Niets leek het moordplan te kunnen stoppen'

Een groep die "brute en meedogenloze moorden" pleegde, midden op straat, soms op klaarlichte dag, waarbij onschuldige slachtoffers op de koop toe werden genomen.

Zo typeerde de officier van justitie vandaag de verdachten in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. Vandaag ging in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam de zaak tegen 21 verdachten inhoudelijk van start.

Het Openbaar Ministerie begon met een videopresentatie van de zaak, die is uitgegroeid tot een van de grootste liquidatieonderzoeken ooit. In iets meer dan een half jaar tijd zou de president van Caloh Wagoh een groot aantal moordopdrachten hebben aangenomen. "Het ogenschijnlijke gemak, de luchtigheid en koelbloedigheid waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist, is ontluisterend", zei het OM. "Niets leek het moordplan te kunnen stoppen."

Vijf slachtoffers werden met automatische wapens opgewacht en doodgeschoten. Elf anderen ontsprongen de dans om uiteenlopende redenen. "Laatst, wou hem lokken, maar ging mis", zou een van de verdachten hebben geschreven over een doelwit. "Hij kwam met gepantserde wagen en nog aanhang met andere auto's." Daarna zag de schutter de liquidatie niet meer zitten.