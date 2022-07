ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:07 • Aangepast vandaag, 15:26 NPO legt Ongehoord Nederland boete op voor schenden journalistieke code

Omroep Ongehoord Nederland (ON) krijgt een boete voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep, heeft de NPO besloten. De boete bedraagt zo'n 93.000 euro: 2,5 procent van het jaarbudget.

Er kon een boete van 15 procent van het jaarbudget worden opgesteld. ON heeft jaarlijks de beschikking over 3,6 miljoen euro, dus de boete had maximaal 540.000 euro kunnen zijn.

Door het schenden van de journalistieke code is de NPO "van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel". De NPO hoopt dat er "in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn" als ON zich vanaf nu wel committeert aan de code.

Half juni sprak de NPO al het voornemen uit om de nieuwe omroep een boete op te leggen, naar aanleiding van een rapport van de ombudsman van de NPO. Margo Smit concludeerde dat ON feiten en meningen in haar programma's niet genoeg weet te scheiden. Presentatoren van ON vragen niet kritisch genoeg door en fungeren daarmee in feite als doorgeefluik, aldus Smit.

Zo kreeg de Vlaamse politicus Filip Dewinter in de talkshow Ongehoord Nieuws vrij baan om de extreemrechtse omvolkingstheorie uit te dragen. "Dat is een theorie die minimaal op bewijs bevraagd had moeten worden", staat in Smits rapport.

Aantoonbaar onjuiste informatie

Ook ging ON de mist in bij een gesprek over stikstof waarin niet werd weersproken dat de landbouw de sector is waarin de minste stikstof wordt uitgestoten. Het tegenovergestelde is waar: zo komt 86 procent van de ammoniakuitstoot uit de landbouw. Smit in haar rapport: "Nu deel je als journalist willens en wetens aantoonbaar onjuiste informatie, óf je hebt je werk niet gedaan."

In de afgelopen weken is ON de gelegenheid gegeven om te reageren op het rapport van Smit en het voornemen van de NPO om een boete op te leggen. Voorzitter van ON Arnold Karskens zei na het rapport van de ombudsman "pal achter de uitzendingen" te staan. Het voornemen de omroep een boete op te leggen noemde ON "een frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland".

Als een omroep twee keer een sanctie opgelegd krijgt, dan kan de licentie worden ingetrokken. Dat besluit is echter niet aan de NPO, maar aan de minister.

Reactie Ongehoord Nederland Ongehoord Nederland zegt het "principieel oneens" te zijn met het besluit van de NPO. Volgens de omroep is er sprake van dat de boete is opgelegd omdat ze "bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie en de gevolgen van de doorgeslagen klimaat-en milieumaatregelen in ons land voor boer en burger". De omroep zegt zich te beraden op juridische stappen.