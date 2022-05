Kamer uit zorgen over 'omvolkings-uitzending' ON: 'Levensgevaarlijk'

Reactie NPO en Ombudsman NPO

Een NPO-woordvoerder zegt dat onderzoek van de Ombudsman van NPO naar klachten over Ongehoord Nederland wordt afgewacht. Begin juni moet dat onderzoek zijn afgerond. "De ombudsman is het onderzoek begonnen naar aanleiding van klachten. De NPO is wel verantwoordelijk voor integriteit van het omroepbestel, we wachten daarom met veel belangstelling op het onderzoek. Aan de hand daarvan bepalen we wat we gaan doen."

Ombudsman Margo Smit kan alle klachten die binnenkomen meenemen tot het moment van publicatie. Of er al klachten zijn over de uitzending met Filip Dewinter zegt ze niets.

Smit zei in maart "een heel aantal" klachten te hebben gekregen over het ON-programma Ongehoord Nieuws . "Veel mensen die me schrijven, beginnen over onjuiste informatie, desinformatie, gebrek aan onpartijdigheid, en racisme. Ook is gezegd dat het de publieke omroep onwaardig is", zei ze toen.