'Schutter Buffalo dreigde eerder met schietpartij op middelbare school'

Eerder werd al duidelijk dat Gendron voorafgaand aan de aanslag, die hij livestreamde via Twitch, een 180 pagina's tellend manifest heeft gepubliceerd. Daarin beschreef hij onder meer hoe hij online radicaliseerde onder invloed van de rechtsextremistische terrorist Brenton Tarrant, die in 2020 aanslagen pleegde op twee moskeeën in Christchurch, in Nieuw-Zeeland.

Verder beschreef hij in zijn stuk uitgebreid dat hij zichzelf ziet als een racist, fascist en antisemiet. Hij komt in zijn tekst naar voren als een geharde etnische nationalist die witte suprematie aanprijst. Hij wilde zo veel mogelijk zwarte mensen doodschieten en zou ruim 50 keer gevuurd hebben in de drukke supermarkt. Bij de aanslag vielen dertien slachtoffers, onder wie elf zwarte mensen. Tien van Gendrons slachtoffers zijn overleden.

Na president Biden heeft ook vicepresident Harris geschokt gereageerd op de aanslag. "De politie onderzoekt de zaak nog, maar wat al duidelijk is, is dat we te maken hebben met een epidemie van haat in ons land. Het bewijs daarvoor wordt geleverd in de vorm van gewelddadige acties en intolerantie", aldus Harris. "Raciaal gemotiveerde haatmisdrijven of gewelddadig extremisme beschadigen ons allemaal."

Gepensioneerde agent doodgeschoten

Over de meeste slachtoffers is nog niet veel bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat een voormalig politieman, Aaron Salter, onder de doden is. Hij was sinds zijn recente pensioen bewaker bij de supermarkt in de zwarte wijk en rende volgens de autoriteiten op Gendron af toen die het vuur opende.

De andere slachtoffers wier namen bekend zijn, zijn de 86-jarige Ruth Whitfield, die in de winkel zou zijn geweest na een bezoek aan haar man in een verzorgingshuis, en Katherine Massey. De 20-jarige Zaire Goodman werd door Gendron in haar hals geschoten, maar heeft de aanslag overleefd. In Buffalo hangen de vlaggen bij overheidsgebouwen halfstok.