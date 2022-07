Piek bereikt? Een halve ton overbieden gebeurt nog steeds vaak

Eind juni stonden zo'n 25.000 woningen te koop bij NVM-makelaars, ruim 7500 meer dan een jaar eerder. Bovendien loopt het vertrouwen op de huizenmarkt terug en loopt de hypotheekrente juist op. Zo is de rente voor een 10 jaar rentevaste hypotheek met NHG nu 3,64 procent, blijkt uit cijfers van Van Bruggen Adviesgroep. Begin dit jaar was dat nog 1,07 procent.

Toch blijven de huizenprijzen stijgen. Kopers betaalden in het tweede kwartaal 10,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar en vergeleken met een kwartaal eerder 3,5 procent meer.

"De cijfers van het tweede kwartaal 2022 die we vandaag presenteren zijn opnieuw stevig maar minder extreem dan in eerdere kwartalen", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. "Er komt wat meer lucht in de nog steeds krappe woningmarkt."