Hypotheekrente stijgt door: hogere maandlasten, oversluithausse voorbij

"Mensen willen weten: wat heeft dat voor gevolgen voor mij en wat kan ik nu doen om de schade te beperken?", zegt Dorien Sanderink van de Kaplan Adviesgroep. "Maar een verdubbeling van de rente betekent nog geen verdubbeling van de maandlasten."

Dat is omdat een deel van de hypotheek bestaat uit aflossing van de lening. Verder is er nog de hypotheekrenteaftrek, waardoor er netto minder rente wordt betaald.

Oversluithausse voorbij

Toen de hypotheekrentes begonnen te stijgen, hebben veel mensen hun hypotheek overgesloten om hun rente voor jaren vast te zetten op een toen nog relatief laag niveau. Die oversluithausse is nu wel voorbij. "Het oversluiten is wel heel erg afgenomen. Het hoogtepunt was zo rond februari-maart", zegt Hagedoorn.

"Oversluiters zijn er nog steeds, wel minder dan begin dit jaar", zegt Carina Kloet van De Hypotheker. "Er is geen vast omslagpunt wanneer het nog wel of niet meer interessant is om over te sluiten, dit hangt heel erg af van de specifieke klantsituatie."