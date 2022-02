Hypotheekrente stijgt na recordlaagte: wat doen de huizenprijzen?

"Het fijne voor de consument is dat er onder hypotheekverstrekkers een enorme concurrentie is", zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. "Daarom zijn ze voorzichtig met renteverhogingen, maar ze moeten ook geen verlies draaien. Daarom gaan rentes nu toch omhoog en ik verwacht dat dat nog even doorgaat." Hypotheekrentes bewegen meestal mee met rentes op de financiële markten, zoals die op staatsobligaties. Die zijn de afgelopen tijd gestegen.

Goedkoper ondanks boeterente

Paul Heijmering uit Zoetermeer meldde zich in november bij De Hypotheker voor een oversluitadvies en besloot toen nog even te wachten. "Maar de afgelopen tijd zag ik zo veel over de stijgende hypotheekrente, dat we alles in het werk hebben gesteld om de hypotheek over te sluiten naar een rentevaste periode van 20 jaar", zegt hij.

"Voor mijn vrouw en mij is het gunstig, ondanks de boeterente die we nu moeten betalen. Onze oude rente was hoger dan wat we nu gaan betalen, het kost ons zo'n 50 euro minder per maand."

Tientjes per maand meer

Door de hogere rente betalen mensen die nu een huis kopen wel iets meer voor hun hypotheek dan een paar maanden geleden. In september was de hypotheekrente 1,44 procent (annuïtair, 10 jaar rentevast, geen Nationale Hypotheekgarantie). Inmiddels is dat 1,89 procent geworden. Voor een huis met de huidige gemiddelde koopprijs van 438.000 euro (dus boven de NHG-grens) betekent dat een stijging van de netto maandlasten met 35 euro (van 1365 naar 1400 euro).

Voor een hypotheek die 20 jaar wordt vastgezet was de rente in september 1,79 procent, nu is die 2,26 procent. Daarmee stijgen de maandlasten met 40 euro (van 1392 naar 1432 euro).