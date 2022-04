NVM: Huizenprijzen iets gedaald ten opzichte van voorgaand kwartaal

Volgens Hoes is het nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe de ontwikkelingen rond Oekraïne, de stijgende hypotheekrente en de energiekosten gaan doorwerken op de huizenprijzen. Voor de gemiddelde verkochte woning moest rond de 428.000 euro worden betaald, een kwartaal eerder was dat nog zo'n 440.000.

De lichte daling van de prijzen van kwartaal op kwartaal wil volgens de NVM ook niet zeggen dat de prijzen een dalende trend hebben ingezet. Want in het eerste kwartaal van een jaar ligt de prijsontwikkeling vaak lager dan in de rest van het jaar. Zo liet het eerste kwartaal van 2019 ook een daling zien, terwijl de prijzen daarna hard bleven doorstijgen.

Minder huizen verkocht

Er werden in januari, februari en maart van dit jaar zo'n 29.000 woningen verkocht. Dat is rond de 19 procent minder dan een jaar eerder. "Tegenover de onverminderd grote én acute woningvraag staat geen passend aanbod", zegt Hoes daarover. "Niet in aantallen en niet in type woningen. Daar komt nog bij dat de oplevering en realisatie van meer nieuwbouw stagneert door tekort aan mensen en materialen."

Aan het einde van het kwartaal stonden er wel zo'n 10 procent meer woningen te koop dan eind 2021. "Ik vraag me af of deze toename een momentopname is", zegt makelaar Lana Gerssen en voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Of dat het doorzet en gaat leiden tot een structureel ruimer woningaanbod."