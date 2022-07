Almelose broer verklaart over dood Lotte (14): 'Oudere broer ging door het lint'

Lotte kwam op 10 januari 2021 om het leven na een ontmoeting met de broers. Ze had met beide jongens een relatie gehad. Een afspraak om het over een uitgelekte naaktfoto te hebben, liep uit op een fatale ruzie.

Raadsel

De jongste broer vertelde dat zijn broer kwaad was over het feit dat Lotte een naaktfoto van hem naar een vriendin had doorgestuurd. Lotte zei dat ze de gewraakte foto allang had verwijderd, maar omdat de oudste broer haar niet geloofde kwam het tot een verhitte woordenwisseling.