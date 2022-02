Vader in zaak van omgebrachte Lotte (14) niet vervolgd

De vader uit Almelo die verdachte was in de zaak rond het vermoorde meisje Lotte, gaat vrijuit. Eerder werden zijn twee zoons van nu 16 en 18 jaar veroordeeld tot de maximale jeugdstraffen. De jongste kreeg een jaar jeugddetentie in combinatie met jeugd-tbs, de oudste twee jaar en jeugd-tbs.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaak tegen de vader te seponeren, heeft justitie laten weten aan RTV Oost.

De 14-jarige Lotte uit Almelo had korte tijd een relatie met beide broers, onafhankelijk van en kort na elkaar. Ze werd op 10 januari vorig jaar op een bedrijvenpark aan de rand van Almelo om het leven gebracht. Ze was gewurgd, stelde de rechtbank vast.

De tiener had ruzie met de broers gekregen, onder meer omdat ze een naaktfoto van de oudste broer had doorgestuurd aan vriendinnen.

Vader sloeg alarm

Lotte was door de broers meegenomen naar het industrieterrein waar ze haar iets wilden aandoen, zo oordeelde de rechtbank tijdens hun strafzaak. Dat liep fataal af en thuis vertelden ze hun vader dat er iets was gebeurd. Die ging met de oudste zoon naar de plek waar zijn zoons Lotte hadden achtergelaten. Hij sloeg alarm toen hij het lichaam van het meisje vond.

Bij thuiskomst werd zowel de vader als oudste zoon aangehouden, de jongste zoon pas de volgende dag. De vader is nu geen verdachte meer, aldus een woordvoerster van justitie. "Er is geen bewijs dat hij betrokken is geweest bij de doodslag, en ook niet dat hij betrokken is geweest bij het verstoppen van het lichaam van het meisje."

Hoger beroep jongste broer

De oudste broer heeft zich neergelegd bij zijn straf. De jongste van de twee is in hoger beroep gegaan. Tot op heden hebben de jongens voornamelijk gezwegen over wat er die bewuste middag is gebeurd. Ze waren toen 15 en 17 jaar; beide jongens zijn onder meer zwakbegaafd en hebben ADHD.

Tijdens het strafproces kregen de ouders antwoord op een aantal vragen, maar na afloop lieten ze weten dat ze nog altijd kampen met de grote vraag waarom hun dochter Lotte is omgebracht.