Twee jaar jeugddetentie en tbs geëist tegen oudste broer voor dood Lotte (14)

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel en jeugd-tbs tegen een 18-jarige jongen uit Almelo voor zijn betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte. Het is de maximale straf die justitie tegen hem kan eisen, omdat hij minderjarig was ten tijde van haar dood. Zijn 16-jarige broer staat volgende week voor de rechter.

Het misdrijf gebeurde begin dit jaar. Het meisje uit Almelo had met beide broers een relatie. Toen het uitging met de oudste broer, kregen hij en Lotte ruzie over een naaktfoto van hem. Die zou ze hebben doorgestuurd aan een vriendin.

De toen 17-jarige jongen wilde een afspraak met Lotte maken om erover te praten. Bij die afspraak kwam ook zijn jongere broer mee. Tijdens die ontmoeting kwam het tot een gevecht, waarbij Lotte tegen de grond werd geduwd. Het meisje belandde uiteindelijk in een sloot en overleed. Uit onderzoek is gebleken dat het meisje door verwurging om het leven is gekomen.

Vader officieel nog verdachte

Het lichaam van het meisje is afgedekt met rietmaaisel, waarop de twee met de scooter van de oudste naar een nabijgelegen tankstation reden. Daar wasten ze hun handen en maakten ze de scooter schoon.

Vervolgens reden ze naar huis, waar ze het hele verhaal opbiechtten. De vader reed met de oudste zoon naar de plek des onheils, van waaruit de politie werd gealarmeerd. Bij thuiskomst werden vader en zoon aangehouden. De jongste zoon werd de volgende avond gearresteerd. De vader werd uiteindelijk na een maand weer vrijgelaten.

Officieel geldt de vader altijd nog als verdachte in deze zaak. Hij was mogelijk betrokken bij het verstoppen van het lichaam van Lotte, dat later onder een partij rietmaaisel in de sloot werd teruggevonden. Het OM neemt pas na afloop van het strafproces tegen zijn twee zoons een beslissing of de vader alsnog strafrechtelijk zal worden vervolgd, meldt RTV Oost.

Geen vooropgezet plan

Volgens de officier van justitie wilden de broers Lotte "een klap" geven, maar was er geen vooropgezet plan om haar te doden. Daarom is er volgens de openbare aanklager sprake van doodslag.

De oudste broer werd een maand na het delict 18 jaar. Om die reden en vanwege de ernst van het misdrijf had het OM de kinderrechter kunnen vragen om het volwassenenstrafrecht toe te passen en dus een hogere straf kunnen eisen. Daar ziet het OM geen reden toe, schrijft RTV Oost.

Beide jongens zijn in aanloop naar de strafzaak langdurig geobserveerd in forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim. Op basis daarvan adviseerden gedragsdeskundigen om de broers volgens het jeugdrecht te veroordelen.

Maximaal twee jaar cel

In het jeugdrecht geldt twee jaar celstraf en jeugd-tbs als maximale straf. Jeugd-tbs duurt maximaal zeven jaar, maar kan daarna worden omgezet naar reguliere tbs. Een van de redenen waarom het OM de maximale straf eist, is dat gedragsdeskundigen een ontwikkelingsproblematiek bij de verdachte hebben vastgesteld.

Omdat de jongste broer ten tijde van het misdrijf 15 jaar was, kan maximaal één jaar celstraf worden opgelegd, eventueel in combinatie met jeugd-tbs. De zaak tegen de jongste verdachte wordt volgende week eveneens achter gesloten deuren behandeld.

Na de zitting liet de advocaat van de oudste broer aan RTV Oost weten dat ze vrijspraak heeft bepleit. "Mijn cliënt ontkent namelijk verantwoordelijk te zijn voor de dood van Lotte. Al voelt hij wel degelijk verantwoordelijkheid in deze zaak. Er is uiteraard het nodige gebeurd. Maar er was nooit enige opzet in het spel. Het was een ongeluk." Ook heeft de verdachte excuses aangeboden aan de ouders van Lotte, die bij de zitting aanwezig waren.