Steeds meer gesjoemel met handicaps op Schiphol: 'Geen goed woord voor over'

Volgens een woordvoerder van Schiphol is die stijging op twee manieren te verklaren. "Deels komt het omdat mensen langer moeten wachten en dus fysiek eerder assistentie nodig hebben. Anderzijds zien we ook dat reizigers hulpmiddelen inzetten om rijen te omzeilen." Voor dat laatste heeft de woordvoerder geen goed woord over. "Het zorgt ervoor dat de kwetsbare groep reizigers hierdoor in de verdrukking komt."