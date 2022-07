Nog vijf vermisten na afbreken van gletsjer in Italië

In Italië worden na het afbreken van een gletsjer in het gebergte de Dolomieten nog vijf mensen vermist. Gisteren was er nog sprake van dertien vermisten, maar zeven mensen bleken geen slachtoffer te zijn geworden van het afbreken van de ijsmassa. Een iemand werd wel getroffen, maar die bleek gewond in een ziekenhuis te liggen.