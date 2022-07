AFP

NOS Nieuws • vandaag, 18:00 Zeven aanhoudingen in groot internationaal onderzoek naar mensensmokkel

In een internationaal onderzoek naar mensensmokkel hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie in Nederland zeven mensen opgepakt. In Helmond, Dongen en Tilburg werden doorzoekingen gedaan en arrestaties verricht.

Doelwit van de actie is vermoedelijk een groot netwerk van smokkelaars die migranten over het Kanaal naar Engeland verschepen. Bij de doorzoekingen in bedrijfspanden werden "grote hoeveelheden" nautisch materiaal, zoals zwemvesten en boten, gevonden. "Die waren vermoedelijk bedoeld om migranten mee Het Kanaal op te sturen tegen betaling van duizenden euro's", zegt de marechaussee. Mogelijk zijn duizenden migranten via het netwerk gesmokkeld.

Het Duitse blad Der Spiegel meldt dat in hetzelfde onderzoek in Duitsland twintig arrestaties zijn verricht en panden zijn doorzocht. In de regio Osnabrück werden negen opblaasboten, vijf motoren en honderd reddingsvesten aangetroffen.

Ook in Engeland, Frankrijk en België werden volgens het blad doorzoekingen gedaan. In totaal zouden 900 agenten bij de operatie betrokken zijn geweest. Morgenochtend geeft de Europese justitieorganisatie Eurojust een persconferentie.

Veel migranten wagen vanuit Frankrijk de oversteek naar Engeland. De Britse regering wil dit ontmoedigen en kondigde afgelopen april aan dat migranten in afwachting van hun asielaanvraag naar Rwanda kunnen worden gebracht. Het migratieplan stuitte op veel weerstand bij mensenrechtenorganisaties.