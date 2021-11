Marechaussee heeft handen vol aan mensensmokkelaars

Vooral de smokkel van mensen via de zogenoemde Wit-Rusland-route heeft op dit moment de aandacht van de marechaussee. Er is onlangs een speciaal rechercheteam in het zuiden van het land aangewezen om onderzoek te doen naar die route.

"Zo nu en dan zie je een duidelijke trend als er bijvoorbeeld in een land een migratiestroom op gang komt, zoals recent vanuit Wit-Rusland", zegt marechaussee-woordvoerder Robert van Kapel. In een paar maanden tijd werden tientallen vreemdelingen aangetroffen die de route vanuit Wit-Rusland naar Nederland hebben afgelegd.

"We zien een waterbed-effect", legt Van Kapel uit. "Als we op één plaats flink controleren, proberen mensensmokkelaars het via een andere route."

Zwemvesten

Samenwerking en het delen van informatie met de politie is belangrijk, zegt Van Kapel. Er loopt ook gezamenlijk onderzoek naar de Balkan-route en een smokkelroute vanuit Oost-Afrika.

Dankzij die samenwerking kon vorige week een Syrische man worden aangehouden met tientallen zwemvesten in zijn auto. "We kregen een belletje van een politie-eenheid dat ze het opmerkelijk vonden dat achter in een auto van een Syrische man een groot aantal zwemvesten en een opblaasbare boot lagen", zegt Van Kapel. "De marechaussee werd erbij gehaald en hield de man aan. Hij was onderweg naar Lille, mogelijk ter voorbereiding van een mensensmokkeltransport".

Onbekend is nog hoeveel mensen de smokkelaar al zou hebben geholpen.