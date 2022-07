Ook pensioenfonds PMT verhoogt pensioenen

In navolging van de andere grote pensioenfondsen verhoogt ook pensioenfonds voor metaal en techniek PMT de pensioenen. Deelnemers krijgen er pe 1 oktober 1,29 procent bij, meldt het op twee na grootste fonds van Nederland. Mogelijk komt daar per 1 januari 2023 een hoger percentage bij.

Door de flink opgelopen rente kunnen pensioenfondsen hun deelnemers voor het eerst in veertien jaar (deels) compenseren voor de inflatie. Een versoepeling van de regels maakt het mogelijk dit tussentijds, dus nu al, te doen. Normaal gesproken besluit PMT in november of per 1 januari de pensioenen kunnen worden verhoogd.

"We hopen dat we na deze eerste verhoging in jaren ook op het reguliere moment van 1 januari de pensioenen kunnen verhogen", zegt Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. "Want de hoge inflatie slaat grote gaten in het huishoudboekje van onze gepensioneerden."