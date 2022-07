NOS

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 14:18 TenneT steekt 13 miljard in versnelde vernieuwing stroomnetwerk

Tennet steekt de komende jaren zo'n 13 miljard euro in vernieuwingen van het stroomnetwerk, blijkt uit het vandaag verschenen aangepaste investeringsplan van de netbeheerder. Het geld wordt onder meer gestoken in veertig nieuwe hoogspanningsstations.

Die kunnen Brabant en Limburg goed gebruiken, omdat die provincies in een energie-impasse zitten. De paniek was daar groot toen Tennet begin vorige maand besloot voorlopig geen nieuwe bedrijven meer aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ook voor zwaardere aansluitingen voor bestaande bedrijven is geen ruimte meer.

Het hoogspanningsnet in beide provincies zit vrijwel aan de maximale capaciteit. Dat komt door de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de elektrificatie van de industrie, die nog versneld is door de oorlog in Oekraïne.

Snel daarna werd een speciale coördinator aangesteld. Die moest uitzoeken hoe de beschikbare ruimte op het stroomnetwerk in die provincies maximaal kan worden benut.

Investeringsplan

In een vandaag gepresenteerd investeringsplan staat een overzicht van grote projecten die Tennet komende jaren gaat uitvoeren of opleveren. De landelijke netbeheerder knipt hierbij het hoogspanningsnet in Brabant op in vijf deelgebieden. Geertruidenberg, Tilburg Noord, Eindhoven en Boxmeer krijgen hiervoor een extra koppelstation.

Door de lange hoogspanningskabel in stukken op te delen, kan elektriciteit beter worden af- en aangevoerd van en naar het landelijke hoofdnet. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit, weet Omroep Brabant.

Daarnaast worden grote projecten naar voren gehaald. Zo wordt onder meer de uitbreiding van de capaciteit bij Geertruidenberg versneld, wordt het nieuwe hoogspanningsstation bij Tilburg eerder aangelegd en is de uitbreiding bij Eindhoven eerder klaar. Deze drie projecten moeten in 2025 klaar zijn in plaats van in 2028.

Volgens Maarten Abbenhuis van TenneT zijn de investeringen nodig om de leveringszekerheid van stroom te kunnen blijven garanderen: "Daarom ligt er naast alle projecten een significante onderhoudsopgave om het bestaande net nu en in de toekomst betrouwbaar te houden. Een uitdaging die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking."