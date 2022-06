Coördinator moet problemen overbelast net Brabant en Limburg vlot trekken

Een speciale coördinator moet samen met de provincies Brabant en Limburg en Economische Zaken zo snel mogelijk bekijken hoe de beschikbare ruimte op het overbelaste stroomnetwerk in die provincies maximaal kan worden benut. Dat is afgesproken bij spoedoverleg in het provinciehuis in Den Bosch. Ook is besloten tot een reeks maatregelen om te voorkomen dat nieuwe bedrijven in Limburg en Noord-Brabant niet meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Bij het overleg in Den Bosch waren onder meer minister Jetten van Klimaat en Energie, de betrokken provincies en de netbeheerders TenneT en Enexis aanwezig. Eind vorige week maakte TenneT bekend dat er geen ruimte meer is om nieuwe bedrijven aan te sluiten op het net. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen plek meer. Het hoogspanningsnet in beide provincies zit vrijwel aan de maximale capaciteit.

"We gaan de randen van het net opzoeken om zoveel mogelijk bedrijven te kunnen bedienen", aldus minister Jetten na afloop van het overleg tegen 1Limburg.

Ervaringsdeskundig

De nieuw aangestelde coördinator, Ben Voorhorst, was eerder betrokken bij het Klimaatakkoord uit 2019. Tot 2021 was hij operationeel directeur bij TenneT.