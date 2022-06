Stroomnetwerk Limburg en N-Brabant vol, nieuwe bedrijven niet aangesloten

Er komt een voorlopige stop voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen op het net voor zowel de afname als het opwekken van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg. Ook bestaande bedrijven krijgen hiermee te maken, als zij een zwaardere aansluiting willen. Dat kondigt landelijk netbeheerder Tennet aan.

Volgens de netbeheerder is het voor het eerst dat zij een stop moeten inlassen voor het afnemen en opwekken van elektriciteit, omdat er geen ruimte meer is. In Noord-Brabant en Limburg zit het hoogspanningsnet vol door de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de elektrificatie van de industrie.

Tennet zegt de komende tijd met partijen in overleg te gaan om tegen betaling de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten te beperken.

"Dit is uiteraard erg spijtig nieuws voor de bedrijven en instellingen in deze provincies. Ik neem uiteraard het initiatief om samen met medeoverheden Tennet, Enexis en marktpartijen op korte termijn om tafel te gaan om gezamenlijk op zoek te gaan naar verlichting voor deze situatie", schrijft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.

Onacceptabel

De provincies noemen het slot op het elektriciteitsnetwerk onaanvaardbaar. "Juist nu we de afhankelijkheid van gas willen afbouwen, zit de elektriciteitsinfrastructuur in een groot deel van Nederland aan zijn limiet. Dit is onacceptabel en moet zo snel mogelijk opgelost worden", zegt gedeputeerde van Noord-Brabant Anne-Marie Spierings.

Ook Brainport Development is ontevreden. "Dit is een mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland. Duurzaamheid, energietransitie, bedrijvigheid, noem maar op", zegt woordvoerder Daniella van Laarhoven. Zij gaan volgende week met het kabinet in gesprek, waarbij de energiezekerheid zeker op de agenda staat. "Het piept en kraakt al lang in Brainport."

Chipmaker ASML in Eindhoven noemt de stop slecht nieuws, maar verwacht er op de korte termijn geen gevolgen van te merken. Maar het bedrijf benadrukt dat er voor de middellange termijn snel een oplossing moet komen.

Onbekend hoe lang

Het is nog onbekend tot hoelang de 'tijdelijke stop' duurt. Huishoudens hebben er vooralsnog geen last van. Ook zal het geen gevolgen hebben voor de woningbouw volgens Tennet.

De laatste maanden is er in Limburg en Noord-Brabant voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bij gekomen. Dat staat gelijk aan vier keer Den Bosch. Daardoor is de maximale capaciteit van het netwerk bereikt.

Eerder waarschuwde Tennet al dat de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk veel te traag verloopt, waardoor de energietransitie in gevaar komt doordat nieuwe wind- en zonneparken niet op tijd kunnen worden aangesloten.