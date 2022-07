Kabinet investeert 700 miljoen in leefbaarheid in kwetsbare wijken

Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de leefbaarheid te verbeteren in zo'n twintig wijken verspreid over het land. Circa 25.000 woningen worden opgeknapt of in leegstaande kantoorgebouwen gecreëerd. Verder wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van armoede en schulden en in de kwaliteit van het onderwijs.