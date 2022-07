Robot voorkomt straks dat ouderen medicijnen vergeten, voorziet Helder

Beeldbellen en robots worden in de toekomst de norm in de ouderenzorg. Ouderen die thuis zorg nodig hebben, zullen waar mogelijk digitaal en op afstand worden geholpen. Dat is nodig om de zorg minder duur en arbeidsintensief te maken, schrijft minister Helder van Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer.

In plaats van dat een wijkverpleegkundige aan huis komt, wordt er dan via beeldbellen overlegd. Bij een val in huis kan via sensoren hulp ingeschakeld worden en robots kunnen iemand herinneren aan het innemen van medicijnen.