Kabinet verkleint en verduurzaamt visserijsector met 444 miljoen

De sector zit in de problemen doordat de ruimte om te vissen afneemt vanwege de Brexit, de bouw van windmolens in zee en meer beschermde natuurgebieden. Daar bovenop komen nog de stijgende brandstofprijzen.

Vissers willen meer duidelijkheid

Vissers die willen doorgaan met hun vak zullen moeten innoveren om een betere boterham te verdienen, zegt Staghouwer. "Iedereen die bereid is mee te denken over innovatie, kan zich aanmelden." Er is geld voor innovatie en zakelijke ondersteuning van ondernemers in de visserijsector.