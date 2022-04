Vissers halen record van 756 ton aan zwerfafval uit zee

Nederlandse visserijschepen hebben vorig jaar 756.000 kilo aan zwerfafval uit zee gehaald. Daarmee is het record van 2020, toen er 644.000 kilo vuil werd opgevist, verbroken.

Dat blijkt uit het jaarverslag van stichting KIMO Nederland en België, een organisatie van kustgemeenten die met het project Fishing for Litter streeft naar een schonere zee. Via dat project verzamelen vissers zwerfafval dat in hun netten belandt. Het afval wordt meegenomen naar land, waar het wordt afgevoerd en verwerkt.

Volgens de stichting is er sinds het begin van het project in 2001 niet eerder in een jaar zoveel zwerfafval uit het water gehaald. Er waren zelfs noodtransporten nodig om de havens te voorzien van 'big-bags', speciale zakken waar het afval in afgevoerd kon worden. "De havens gingen sneller door hun voorraden zakken heen vanwege de grote hoeveelheden aangeland afval", schrijft de stichting.

In 2019 werd ook al een recordhoeveelheid afval uit zee gevist: 558.325 kilo zwerfafval. Daarvan werd het meeste door vissersschepen in Harlingen opgehaald, zo'n 176.600 kilo, schreef Omrop Fryslân eerder.