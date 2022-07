Xi Jinping over Hongkong: 'Geen reden om systeem te veranderen'

De Chinese president Xi Jinping heeft vandaag zijn visie op het bestuursmodel van Hongkong van "één land, twee systemen" verdedigd. In een toespraak in de stadstaat ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de Britse overdracht van Hongkong aan China noemde Xi het een "algemeen erkend succes."

"Er is geen reden om zo'n goed systeem te veranderen en het moet lange tijd worden gehandhaafd", zei hij, in wat leek op een poging om de inwoners gerust te stellen dat Hongkong hun relatieve vrijheden ten opzichte van China kunnen behouden.

Tegelijkertijd benadrukte de president dat Hongkong het Chinese leiderschap moet respecteren. Hij waarschuwde ook dat er geen tolerantie is voor activiteiten die worden gezien als een bedreiging voor de soevereiniteit en stabiliteit van China.

De maanden van prodemocratische protesten in 2019 worden door de regerende Communistische Partij van China als zo'n bedreiging gezien. Om een einde maken aan de langdurige onrust in Hongkong, voerde Peking een 'nationale veiligheidswet' in.