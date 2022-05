Verkiezing in Hongkong moet nog beginnen, maar de uitslag staat al vast

Achter de tralies

Lee maakte carrière in het politieapparaat en leidde later het Hongkongse ministerie van Openbare Veiligheid. In de afgelopen jaren was hij de tweede man binnen het Hongkongse bestuur, achter Carrie Lam.

In zijn carrière stond hij, zeker rond de pro-democratieprotesten van 2019, in nauw contact met de Chinese autoriteiten. Onder zijn leiding verdwenen demonstranten en journalisten achter de tralies en werden politieke opponenten uitgeschakeld. Een brevet van vermogen, in de ogen van Peking: hij wordt gezien als betrouwbaar en loyaal aan de communistische partij.

'Lessen uit Xinjiang'

Na een bezoek aan Xinjiang enkele jaren geleden, de regio waar China meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden naar heropvoedingskampen stuurde, stelde Lee dat de regio lessen bood voor Hongkong. "Xinjiang is de plek waar meerdere terroristische aanslagen plaatsvonden. De situatie is er sterk verbeterd de laatste jaren. De ervaringen daar een voorbeeld zijn voor Hongkong."

De eerste lessen daarvan lijken inmiddels al in de praktijk te worden gebracht. Tot nu toe hebben zeker 250 Hongkongse demonstranten 'deradicaliseringstherapie' gekregen, stelden de lokale autoriteiten kortgeleden.

"Veel mensen maken zich vanwege die politie-achtergrond zorgen dat hij de duimschroeven in Hongkong zal aandraaien", zegt Sin over de enige overgebleven kandidaat. "Maar dat denk ik niet", gaat hij verder, terwijl zijn campagnemedewerkers hun whiteboards naar buiten rollen en het tijdelijke campagnekantoor wordt ontruimd.

"Natuurlijk is het zo dat ik, nu ik niet langer meedoe, er maar één kandidaat over is", zegt hij over de verkiezing, waar de 1461 leden van het verkiezingscomité de toekomst van de 7,5 miljoen mensen bepalen. Een nepverkiezing? "Dat ben ik niet met je eens", zegt Sin. "Geen verkiezingsmethode is perfect, maar het gaat erom dat de juiste persoon wordt gekozen voor het volk."