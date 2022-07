Opnieuw gynaecoloog die eigen zaad gebruikte om vrouwen zwanger te maken

De kinderen van wie bekend is dat Ruis de vader is, werden geboren tussen 1988 en 1992. De arts ontkent opzet en wijst in de Volkskrant op de "primitieve laboratoriumfaciliteit" van destijds, wat ertoe zou hebben geleid dat zijn zaad met donorzaad werd vermengd of verwisseld. Dat zijn sperma überhaupt in de kliniek aanwezig was, had volgens hem te maken met het testen van vriesapparatuur.