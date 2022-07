ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:31 Wekdienst 1/7: Huisartsen op het Malieveld • Keti Koti gevierd en herdacht

Goedemorgen! Duizenden huisartsen demonstreren vandaag in Den Haag vanwege de hoge werkdruk. En in verschillende steden wordt Keti Koti herdacht en gevierd, de afschaffing van de slavernij.

Het weer: het is vandaag rustig zomerweer met zon en stapelwolken. Lokaal kan een bui ontstaan. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag is het 25 jaar geleden dat de Britse kroonkolonie Hongkong werd overgedragen aan China. De Chinezen vieren dat uitgebreid. Ook president Xi Jinping is erbij.

Huisartsenorganisaties houden een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de vele extra taken die de artsen op hun bordje krijgen.

En in verschillende steden wordt Keti Koti herdacht en gevierd, het verbreken van de ketenen, de afschaffing van de slavernij.

Wat heb je gemist?

Het kabinet stelt een bemiddelaar aan om het gesprek met boze en ongeruste boeren op gang te brengen. Premier Rutte is positief over een plan uit de Kamer om snel de hulp in te roepen van een 'onafhankelijke voorzitter' die het gebrek aan vertrouwen bij de boeren moet herstellen.

Rutte denkt dus aan één persoon, geen commissie, zo zei hij in het debat over de recente boerenacties. "Het lijkt me goed als er iemand gaat helpen om het gesprek echt op gang te helpen." Minister Staghouwer wilde volgende week zelf in gesprek met boerenorganisaties. Het is nog niet bekend of Staghouwer dit nu gaat overlaten aan de bemiddelaar.

Het kabinet denkt dat er veel misverstanden leven bij boeren en die moet de bemiddelaar dan uit de weg weten te ruimen. Volgens Rutte hoeft de veestapel niet gehalveerd te worden, hoeven de plannen niet op korte termijn uitgevoerd te worden maar is daar meer tijd voor en zullen de luchtvaart en de industrie ook een bijdrage moeten leven aan het noodzakelijke herstel van de natuur. Wel houdt hij vast aan het huidige kabinetsplan dat er in 2030 50 procent minder stikstof mag worden uitgestoten.

Rutte wil niet met relschoppers aan tafel, maar met boeren die willen praten over hun toekomst, wat volgens hem de grootste groep is. Tijdens het debat uitten alle partijen hun afschuw over de wegblokkades, intimidaties en de protesten bij de privéwoningen van politici, waardoor politici zich steeds onveiliger voelen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Omdat de grasmat van De Kuip vervangen wordt, kunnen Feyenoord-fans hun tegels uit de tuin ruilen voor een stuk gras uit De Kuip. Zo'n 100 vierkante meter stadiongras werd apart gehouden voor de campagne van het NK Tegelwippen. En het liep storm gisteren.

1:53 Tegelwippen in ruil voor gras uit De Kuip: 'Mooi stukkie heilig gras'

Fijne vrijdag!