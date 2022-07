ANWB verwacht 'permanent verkeersinfarct', vaker 'bumper aan bumper'

Het wordt nog drukker op de weg en dat zal voorlopig zo blijven, voorspelt ANWB Verkeersinformatie in De Telegraaf . Dit 'permanente verkeersinfarct' wordt veroorzaakt door honderdduizenden auto's die er jaarlijks bij komen, auto's die tegelijkertijd op de weg zijn en personeelstekorten in het ov.

Er zijn in totaal negen miljoen voertuigen en mensen pakken vaker gelijktijdig de auto, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB tegen de krant. "Dat houdt in dat we vaker bumper aan bumper rijden. En dat zie ik niet snel veranderen, want de personele problemen bij de trein- en busbedrijven hebben tot gevolg dat de dienstregelingen verder uitgekleed worden, waardoor de auto zo ongeveer het enige alternatief is voor de wat langere afstanden."