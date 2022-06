ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:58 Het einde van de diesel- en benzineauto is in zicht

Het tijdperk van de benzine- en dieselmotor nadert in Europa zijn einde. Vannacht spraken de Europese klimaatministers af dat vanaf 2035 de verbrandingsmotor niet meer mag worden geproduceerd in Europa. Alle nieuwe auto's moeten vanaf dan elektrisch zijn.

In Nederland kijkt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat of het mogelijk is het verplicht te stellen dat zakelijke auto's vanaf 2025 elektrisch rijden.

Brancheverenigingen en leasebedrijven zijn blij met de duidelijkheid, maar zetten enkele vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Meeste auto's tweedehands

In Nederland rijden zo'n 9 miljoen auto's, waarvan 1,2 miljoen zakelijk, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). 64 procent van die zakelijke auto's is een leaseauto, de rest is eigendom van werkgevers en zzp'ers.

Zakelijke auto's worden vaak nieuw aangeschaft en komen na het aflopen van het contract in de tweedehands sector terecht. "Dat is de reden van deze regeling", zegt BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. "De overheid wil dat Nederland overgaat op elektrisch rijden. De occasionverkoop begint bij nieuwverkoop, en die nieuwverkoop begint bij zakelijk rijden."

In Nederland worden de meeste auto's tweedehands gekocht: in 2021 waren het er 2 miljoen, tegenover 320.000 nieuwe auto's. De gedachte is: maakt eerst alle zakelijke auto's elektrisch, en laat die daarna doorstromen naar de tweedehands markt.

Fiscale voordelen

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autoproducenten, en de VNA zijn enthousiast over de duurzame mobiliteitsplannen en staan achter de klimaatdoelen, maar hebben wel enkele kanttekeningen. Ze maken zich zorgen of er voldoende laadinfrastructuur aanwezig is en of de productie van elektrische auto's de vraag wel kan bijbenen.

Ook vindt de RAI dat we ons niet alleen op elektrische auto's moeten richten, maar ook op bijvoorbeeld waterstof- en hybrideauto's. VNA-voorzitter Renate Hemerik maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan. "Er zijn enorme productieachterstanden bij elektrische auto's, door onder meer het chiptekort. Het stroomnetwerk blijkt vol, dus hoe sluiten we nieuwe laadpalen aan? En de fiscale voordelen voor elektrisch rijden stoppen in 2025, terwijl je dit juist moet stimuleren."

Ook Ten Broeke van de BOVAG vindt dat de elektrische rijder financieel gestimuleerd moet worden: "De bijtelling voor elektrische auto's gaat na 2025 naar 22 procent, terwijl elektrische auto's bij aanschaf al zo duur zijn. Wil je zo'n maatregel laten werken, dan moet de zakelijke rijder niet opgescheept worden met hogere lasten, dus moet de bijtelling ook na 2025 lager blijven."

Laadpalen

Van elke twee elektrische auto's die in Nederland worden aangeschaft, wordt er één gekocht door een leasemaatschappij. Bij die maatschappijen staat verduurzaming vaak al langer op de agenda, ze zeggen dan ook blij te zijn met dit handelsperspectief.

Niels van den Hoogen, commercieel directeur van leasemaatschappij Athlon, vindt het een goed plan. "Als we maximaal willen versnellen naar elektrisch rijden, zijn dit soort duidelijke richtlijnen nodig. Voor de haalbaarheid zijn wel alle partijen nodig: energiemaatschappijen, het stroomnet, de infrastructuur, de overheid en de autobranche. We hebben al de beste elektrische infrastructuur van Europa, maar als we allemaal elektrisch gaan rijden moet die nationaal en Europees nog sterk verbeterd worden."

Onderstaande afbeelding met data van autolobbyclub ACEA laat zien dat bijna een derde van de laadpalen in de Europese Unie in Nederland staat.

Ook LeasePlan is enthousiast: "Zakelijke mobiliteit is een belangrijke aanjager van duurzame mobiliteit, dus we zijn de juiste doelgroep. Wij rijden bijvoorbeeld al 100 procent elektrisch." Het bedrijf heeft zich aangesloten bij een coalitie van grote bedrijven die zich ervoor inzetten dat in 2025 al hun nieuwe zakelijke auto's nul emissie hebben. Maar ook LeasePlan vindt dat Den Haag dit proces goed moet begeleiden.

Veel vraag naar

Niet alleen de leasemaatschappijen zitten erop te wachten, de consument ook, zegt de ANWB: "Een nieuwe elektrische auto kost al gauw 30.000 euro, dat is veel geld. Wij merken daarom dat er veel vraag is naar tweedehands, en pleiten dan ook voor maatregelen die tweedehands alternatieven in de toekomst beschikbaar maken. Dat aanbod is nu nog heel klein. Dit zijn mooie stippen op de horizon."