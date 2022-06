Ook sportwagens elektrisch? Italië in verzet tegen besluit Europarlement

De Italiaanse luxe-auto-industrie concentreert zich in Motor Valley, de regio rondom de stad Bologna. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati. Noem een luxemerk en het wordt hoogstwaarschijnlijk daar geproduceerd. Vanuit Motor Valley is voorafgaand aan het Europese besluit flink gelobbyd voor een uitzondering op de regels.

Dat was in zekere mate succesvol: merken die minder dan 10.000 voertuigen per jaar produceren, kregen een jaar langer de tijd om verbrandingsmotoren te bannen. Daarnaast hoeven ze niet te voldoen aan de tussentijdse deadlines die het Europees Parlement instelde in 2025 en 2030.

Maar van tevredenheid is bij de autobedrijven geen sprake. Omdat elektrische auto's minder onderdelen hebben, en dus minder werk vragen om in elkaar te zetten, vreest Motor Valley banenverlies. Tot de industrie behoren niet alleen autofabrikanten zelf, maar ook kleinere bedrijven die onderdelen maken. In totaal zijn het er meer dan 16.000, die wel 90.000 mensen in dienst hebben.

Om die reden verzet ook de Italiaanse regering zich tegen de plannen. Afgelopen week ondertekende premier Draghi een document waarin hij een langere overgangsperiode vraagt, om "onevenredige en onnodige kosten voor de auto-industrie en consumenten te voorkomen." Dat de nieuwe regels ook gelden voor luxe-auto's heeft volgens Draghi "een negatief effect op de werkgelegenheid en het innovatiepotentieel van kleine producenten."

Maserati is wel om

Niet alle fabrikanten zijn het daarmee eens. Bij Maserati tonen ze graag de productiehal van hun hybride model MC20, en zeggen ze vol vertrouwen uit te kijken naar de lancering van hun eerste elektrische sportwagen volgend jaar. "Hij heeft een kracht van 1200 pk en de batterijen zijn precies zo geplaatst dat de prestaties en de gewichtsverdeling hetzelfde zijn als bij een auto met een verbrandingsmotor", zegt leidinggevende Francesco Tonon.

Tonon benadrukt dat zijn merk niet meewerkt aan de lobby uit Motor Valley. "Wij hadden vijf jaar geleden al door dat het een kwestie van tijd was tot we de overgang moesten maken, en daar hebben we vol op ingezet. Of de Europese deadlines haalbaar zijn, hangt ervan af wanneer een merk met de overgang begonnen is."

Volgens Tonon is er bovendien wel degelijk een markt voor elektrische luxe-sportwagens. "Er zijn duidelijke voordelen voor de klant. De prestaties, maar ook de mogelijkheid een duurzame keuze te maken. Dat is in de luxe een belangrijke trend."

Tijd kopen

Ferrari-fan Francesco Barone ziet de toekomst minder rooskleurig in. "Ik geloof zeker dat de wereld groener moet worden, maar dan moet je niet beginnen bij de sportwagens. Die auto's vormen zo'n klein deel van de productie, en rijden zo weinig kilometers per jaar, dat ik niet denk dat groene luxe-auto's de planeet groener gaan maken."

De verwachting is dat de Europese regeringsleiders in de herfst het besluit van het Europees Parlement bekrachtigen. Barone hoopt dat de Italiaanse regering daarbij nog wat tijd kan kopen.

Of hij ooit een elektrische Ferrari koopt, vindt hij moeilijk te zeggen. "Op dit moment zeg ik nee. Maar de toekomst is de toekomst. Misschien houd ik een met benzine in mijn garage en ik koop een elektrische in een poging me aan te passen."