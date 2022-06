ANP

NOS Nieuws • vandaag, 00:01 Kabinet hoopt met 'verzoener' gesprek met ongeruste boeren op gang brengen

Het kabinet stelt een bemiddelaar aan om het gesprek met boze en ongeruste boeren op gang te brengen. Premier Rutte is positief over een plan uit de Kamer om snel de hulp in te roepen van een 'onafhankelijke voorzitter' die het gebrek aan vertrouwen bij de boeren moet herstellen.

Initiatiefnemer CDA dacht aanvankelijk aan een 'verzoeningscommissie'. "Die moet zorgen voor een wederzijdse empathie en de gemoederen tot bedaren brengen", zei CDA-fractievoorzitter Heerma. BBB-leider Van der Plas had om een bemiddelaar gevraagd.

Rutte denkt dus aan één persoon, zo zei hij in het debat over de recente boerenacties. "Het lijkt me goed als er iemand gaat helpen om het gesprek echt op gang te helpen." Minister Staghouwer wilde volgende week zelf in gesprek met boerenorganisaties, werd vandaag bekend. Het is nog niet bekend of Staghouwer dit nu gaat overlaten aan de bemiddelaar.

Niet morgen

Het kabinet denkt dat er veel misverstanden leven bij boeren en die moet de bemiddelaar dan uit de weg weten te ruimen. Volgens Rutte hoeft de veestapel niet gehalveerd te worden, hoeven de plannen niet op korte termijn uitgevoerd te worden maar is daar meer tijd voor en zullen de luchtvaart en de industrie ook een bijdrage moeten leven aan het noodzakelijke herstel van de natuur. Wel houdt hij vast aan het huidige kabinetsplan dat er in 2030 50 procent minder stikstof mag worden uitgestoten.

Rutte wil niet met relschoppers aan tafel, maar met boeren die willen praten over hun toekomst, wat volgens hem de grootste groep is. Tijdens het debat uitten alle partijen hun afschuw over de wegblokkades, intimidaties en de protesten bij de privéwoningen van politici, waardoor politici zich steeds onveiliger voelen.

Beschaafd land

Veel Kamerleden denken dat het om een kleine groep relschoppers gaat, zo'n 1 procent van alle boeren. "We zijn een beschaafd land en een kleine groep verpest het voor een grote groep", aldus Rutte.

Het kabinet onderzoekt verder of er een wettelijk verbod kan komen op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici, zoals D66 voorstelt. Aanstaande maandag hebben de boeren nieuwe acties aangekondigd. Minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie zegt dat "iedereen" paraat is en dat er al veel overleg is. "We laten ons niet intimideren", aldus de minister.