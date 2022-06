NOS

NOS Nieuws • vandaag, 20:50 • Aangepast vandaag, 21:03 Kamer debatteert over boerenprotesten, VVD, CDA en CU willen bemiddelaar

Het CDA in de Tweede Kamer stelt voor om een bemiddelaar aan te stellen die het gesprek op gang moet brengen tussen het kabinet en boze boerenorganisaties. CDA-fractievoorzitter Heerma verwees in het Kamerdebat over de boerenacties naar dit idee van een partijgenoot, oud-minister Veerman van Landbouw.

ChristenUnie-leider Segers steunt het plan. Ook VVD-fractievoorzitter Hermans zei desgevraagd dat zij het een goed voorstel vindt, op voorwaarde dat de stikstofdoelen overeind blijven. Heerma is het daarmee eens.

Later vanavond komen minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en premier Rutte aan het woord. Het debat is live te volgen op NPO Politiek en via NOS.nl.

SGP-leider Van der Staaij denkt dat het niet gaat werken als al bij voorbaat duidelijk is dat er niet wordt getornd aan de plannen. "Verbinden is een goed idee, maar dan is het niet verstandig die gesprekken meteen te belasten door te zeggen dat de doelen vaststaan. De boeren zeggen nu juist dat zij het beleid te veel als dictaat zien."

Ook BBB-leider Van der Plas ziet een bemiddelaar in principe wel zitten. "Geen uitgebreide verzoeningscommissie maar een persoon die snel de gesprekken op gang brengt." Zij zegt daarvoor wel wat namen in haar hoofd te hebben. Het is nog niet duidelijk of de andere partijen het daarover met haar eens kunnen worden.

Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek organiseren met boerenorganisaties. Die organisaties moeten dan wel de aard van de protestacties van deze week afkeuren, zegt hij.

Oproep

In het debat gaat het ook over het voorkomen dat de acties die voor maandag zijn aangekondigd weer uit de hand lopen. Van der Plas ging niet in op het voorstel van fractievoorzitter Paternotte van D66 om samen een oproep te doen.

Van der Plas: "Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar een oproep samen met D66 gaat niet werken. D66 werkt bij boeren als een rode lap op een stier." Ze zei dat ze al verschillende keren heeft opgeroepen geen blokkades op de snelweg te maken en geen geweld te gebruiken. "Hoe vaak moet ik dat nog roepen? Honderd keer? Duizend keer?"

Ook PVV-leider Wilders nam het op voor de boeren maar deed een oproep aan de actievoerders: "Blijf weg bij politici thuis, stop met intimideren en stop met bedreigen. Ik kan het weten."

NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst sprak met boeren die langs de provinciale weg wonen tussen Steenwijk en Marknesse. Daar kijken ze vol wantrouwen naar Den Haag. "Dan heb je geïnvesteerd in de toekomst, en moet je alsnog verdwijnen."

1:55 'Boeren zijn radeloos, weten niet meer hoe ze doordringen tot politiek'