NOS Nieuws • vandaag, 14:30 Amazon verwijdert lhbti-zoekresultaten in de Emiraten

Webwinkelgigant Amazon beperkt de zoekresultaten voor lhbti-producten op zijn website in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het bedrijf heeft hiertoe besloten omdat het onder druk is gezet door de autoriteiten in de Golfstaat. Seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn illegaal in de Emiraten.

De regering van de Emiraten had Amazon tot vrijdag gegeven om aan diens eisen te voldoen. Zo niet, dan volgden er sancties. Welke dat zouden zijn is niet duidelijk, schrijft The New York Times.

De zoektermen die in de ban zijn gegaan lopen uiteen. Meer dan 150 trefwoorden leveren nu geen resultaten op, waaronder algemene termen als 'pride' en 'kasthomo', maar ook specifieke opdrachten voor producten als 'transgendervlag' en 'lhbti-iphone-hoesje', schrijft de krant die documenten inzag.

Regenboogkleurig speelgoed

"Als bedrijf blijven we ons inzetten voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, en zijn we van mening dat de lhbtq+-rechten moeten worden beschermd", zegt een woordvoerder van Amazon in een verklaring tegen The New York Times. "Met Amazon-winkels over de hele wereld moeten we ook voldoen aan de lokale wet- en regelgeving van de landen waarin we actief zijn."

Techbedrijven tonen zich vaker bereid compromissen te sluiten om handel te kunnen blijven drijven in streng religieuze en conservatieve landen. Netflix heeft een aflevering van een show verwijderd na klachten van Saudi-Arabië en op verzoek van het Kremlin verwijderden Apple en Google een verkiezingsapp van de Russische oppositieleider Navalny.

Eerder deze maand werd bekend dat de autoriteiten in Saudi-Arabië speelgoed en kleding in de kleuren van de regenboog in beslag nemen, omdat ze homoseksualiteit zouden promoten. In Saudi-Arabië staan zware straffen op homoseksuele relaties en handelingen, tot aan de doodstraf aan toe.

Disney in de ban

In april mocht ook de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness van Disney niet vertoond worden in het streng islamitische koninkrijk. Vermoedelijk was dat omdat er twee zoenende vrouwen in te zien zijn. Ook in de Emiraten is de film niet te zien.

De nieuwe animatiefilm Lightyear van Disney trof hetzelfde lot: in verschillende conservatieve landen is de film verboden of gecensureerd vanwege een kus tussen twee vrouwen.