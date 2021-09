Google en Apple volgen bevel Kremlin op: stemadviesapp Navalny weggehaald

Russen kunnen een app die stemadvies geeft, ontwikkeld door oppositieleider Aleksej Navalny, niet meer downloaden. Op verzoek van het Kremlin hebben Apple en Google de app uit hun downloadwinkels verwijderd. Volgens medewerkers van Navalny, die zelf gevangen zit in een strafkamp, heeft het Kremlin gedreigd medewerkers van de twee techgiganten te arresteren.

Vanaf vandaag tot en met zondag gaat Rusland naar de stembus voor parlementsverkiezingen. De 'Slim Stemmen'-app geeft Russen vlak van tevoren advies op welke kandidaat ze het best kunnen stemmen zodat de kandidaat van Poetins partij Verenigd Rusland níét gekozen wordt. Met dat systeem is regionaal de afgelopen jaren regelmatig succes geboekt.

'Slim Stemmen' werkt niet alleen per app. Er was ook een website van beschikbaar, maar de zoekmachines Yandex en Google werd verboden om resultaten te laten zien als er gezocht werd op die term. De app en site waren ook slechts een deel van de tijd überhaupt te bereiken.

Het verwijderen van de app uit de downloadstores lijkt de nekslag voor het systeem, zegt correspondent Iris de Graaf: "Dit toont aan dat het Kremlin niks aan het toeval over wil laten om een verkiezingsoverwinning te garanderen." Overigens lijkt het er wel op dat Russen die de app al eerder gedownload hebben er in sommige gevallen nog steeds gebruik van kunnen maken.

Op de foto met Navalny

Feitelijk staat niets de overwinning van Poetins partij in de weg. In de afgelopen jaren is de oppositie effectief onderdrukt. De partij van Navalny werd bestempeld als extremistische organisatie, waardoor kandidaten van die partij niet verkiesbaar zijn. Navalny zelf zit gevangen in een strafkamp op basis van een vermoedelijk verzonnen fraude-beschuldiging. Ook mensen die volgens het Kremlin gelieerd zijn aan Navalny kunnen bestempeld worden als extremisten en vervolgens worden uitgesloten. De Graaf: "Dat gaat zelfs zo ver dat op de foto staan met Navalny of aanwezig bij protest gebruikt kan worden om je uit te sluiten van deze verkiezingen."

Tegelijkertijd is Verenigd Rusland minder populair dan ooit. Zo'n 30 procent van de Russen is van plan op de partij te stemmen. Door de acties van het Kremlin hebben ze echter nauwelijks een serieus alternatief.

Medewerkers van Navalny kraken het besluit van Apple en Google. "We zullen ons deze schandelijke dag nog lang herinneren", zei Navalny's stafchef Leonid Volkov. Volgens Volkov zijn Google en Apple door de knieën gegaan voor "chantage van het Kremlin".