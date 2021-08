Opnieuw medewerker van Navalny veroordeeld: vrijheidsbeperkingen voor woordvoerder

In Rusland is opnieuw een medewerker van oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld. Het gaat om zijn woordvoerder, Kira Jarmysj. Ze heeft vrijheidsbeperkingen opgelegd gekregen voor de duur van anderhalf jaar.

Jarmysj is veroordeeld voor het overtreden van coronaregels bij een demonstratie op 23 januari in Moskou. Dat was een betoging voor de vrijlating van Navalny, die een week eerder was opgepakt nadat hij vanuit het buitenland was teruggekeerd naar Rusland.

Bij demonstraties verspreid over het land werden die dag duizenden betogers opgepakt. Enkelen van hen, vooral Navalny-getrouwen, zijn aangeklaagd omdat ze de coronamaatregelen zouden hebben geschonden door mensen tot de protesten op te roepen.

Navalny's broer

Jarmysj is nu de vierde die is veroordeeld, meldt BBC Russia. Ze mag anderhalf jaar lang niet meedoen aan demonstraties. Ook mag ze 's nachts de deur niet uit. Eerder kregen onder anderen Navalny's broer Oleg en zijn naaste medewerker Ljoebov Sobol vergelijkbare straffen. Sobol is begin augustus naar het buitenland uitgeweken.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgende maand komen steeds meer tegenstanders van president Poetin buitenspel te staan. De beweging van Navalny is als extremistisch aangemerkt en zelf is de oppositieleider dit jaar voor tweeënhalf jaar vastgezet vanwege het schenden van zijn borgtochtverplichtingen.

In augustus vorig jaar was de toestand van Navalny kritiek, nadat hij vergiftigd werd door de Russische geheime dienst. Bekijk hieronder een tijdlijn met wat er daarna gebeurde: