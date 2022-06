NVWA legt slachterij in Utrecht stil na slaan en schoppen van dieren

De NVWA heeft een middelgrote slachterij in de provincie Utrecht per direct stilgelegd. "We hebben misstanden geconstateerd waarvan je hoopt dat ze gewoon niet voorkomen. Maar helaas zijn ze hier wel gebeurd", zegt Lisette de Ruigh van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. "Deze respectloze omgang met dieren is onacceptabel. We treden hier dan ook hard tegen op."