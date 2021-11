Fouten bij verdoven varkens in Gelderse slachthuizen

In twee grote slachthuizen in Gelderland zijn vorig jaar varkens geslacht die nog tekenen van bewustzijn vertoonden. Dat staat in rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die Omroep Gelderland heeft opgevraagd. De namen van de slachthuizen zijn weggelakt.

Bij het eerste incident, in april 2020, hoorde een toezichthouder in de slachthal een varken gillen. Het dier bleek niet goed verdoofd. De medewerker die varkens "naverdooft", gebruikte de handmatige verdooftang tweemaal verkeerd. Hij gaf het varken elektrische schokken op de flanken terwijl dat op de kop moet, anders raken de hersenen niet verdoofd.

De toezichthouder constateert in het rapport dat het varken "ernstig en vermijdbaar lijden" is aangedaan. Ook stelde de NVWA vast dat de medewerker wel de papieren heeft, maar duidelijk niet vakbekwaam is.

Geen diploma

Bij een tweede incident, op 29 juni 2020, elders in Gelderland, zag de toezichthouder in de slachthal drie varkens op de lopende band liggen die niet goed verdoofd waren. Ze vertoonden "duidelijke tekenen van bewustzijn en knipperden herhaaldelijk spontaan met de ogen".

De medewerker bij de lopende band merkte dat niet op. De varkens kregen geen extra verdoving. Ook hier was volgens de NVWA sprake van ernstig en vermijdbaar lijden.

Bij navraag bleek de medewerker van het slachthuis geen diploma te hebben. Dat betekent dat hij volgens de wet daarom geen varkens mag (na)verdoven. De leidinggevende zei dat hij het oneens was met die regel en weigerde vervolgens het identiteitsbewijs van de medewerker te laten zien.

Een chef van het slachthuis noemde het "kinderachtig" dat de toezichthouders de misstand wilde melden. De medewerker zonder diploma bleef aanvankelijk varkens verdoven, maar is later toch van het werk gehaald, meldt de NVWA.

De toezichthouder heeft boetes opgelegd, maar de betrokken slachthuizen hebben daartegen bezwaar gemaakt. Die procedures lopen nog.

Onder vergrootglas

Len Lipman, hoofddocent diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, verbaast zich bij Omroep Gelderland over de houding van het slachthuis. "De regels onzinnig vinden en de toezichthouder kinderachtig noemen, dat is niet de houding die je verwacht van een groot slachthuis. De slachtsector weet dat hij onder een vergrootglas ligt. Elk incident is er een te veel."