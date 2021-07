Slachthuis Epe voorlopig dicht wegens dierenmishandeling

Het slachthuis Gosschalk in Epe moet van toezichthouder NVWA vanaf zaterdag voorlopig de deuren sluiten. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw. De Tweede Kamer had deze week aangedrongen op sluiting, nadat op beelden die waren verspreid door actiegroep Varkens in Nood te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over het slachthuis. Schouten sprak al haar afschuw uit over de beelden. Zij noemde die "schokkend" en zei er "buikpijn" van te hebben. Het slachthuis is onder verscherpt toezicht geplaatst.

De directie van de slachterij heeft na de ophef zelf maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De betrokken medewerkers zijn geschorst en er is een eigen onderzoek ingesteld. Peddels waarmee de varkens werden geslagen mogen niet meer worden gebruikt.

Toch is dit volgens de NVWA niet genoeg om het bedrijf open te laten. Het slachthuis moet een gedegen plan van aanpak voorleggen aan de toezichthouder voor het weer open mag.