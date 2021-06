Undercoverbeelden: varkens en koeien geslagen in slachthuis Epe

Op nieuwe undercoverbeelden uit een groot slachthuis in Epe is te zien hoe varkens en koeien stroomstoten krijgen en geslagen worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de beelden bekeken en grijpt in bij het slachthuis, laat de organisatie weten naar aanleiding van beelden bij RTL Nieuws.

Een medewerker van dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood werkte twintig dagen undercover bij slachterij Gosschalk. Daar worden maximaal 5000 varkens en 600 runderen per dag geslacht. Hij maakte in het geheim beelden van misstanden, zoals het veelvuldig uitdelen van stroomschokken en het slaan van dieren met peddels.

Uit de beelden blijkt ook dat zijn collega's in het slachthuis de overtredingen proberen te verbergen voor de NVWA, die met cameratoezicht en op gezette tijden met een dierenarts aanwezig is. Varkens in Nood doet aangifte tegen de slachterij.

Hieronder een selectie van de beelden die Varkens in Nood heeft verspreid: