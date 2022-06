Kabinet en woningbouwcorporaties maken afspraken over lagere huren

In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte en daarom wil het kabinet dat er in 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Voor een sociale huurwoning mag niet meer dan 763,47 euro per maand worden gevraagd.

Minister de Jonge van Wonen wil de woningnood in stappen aanpakken. Op dit moment verlopen nieuwbouwprojecten uiterst traag, onder meer vanwege de strengere regels die schade aan de natuur moeten voorkomen.