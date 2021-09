'Onderhoud tienduizenden corporatiewoningen matig tot zeer slecht'

Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties. Sommige woningen zijn volgens RTL zelfs zo slecht onderhouden dat sloop noodzakelijk is.

Corporatiewoningen worden door inspecteurs ingedeeld in een conditiecategorie van 1 tot 6. Bijna een half miljoen corporatiewoningen zijn uitstekend onderhouden (categorie 1), ruim 600.000 woningen verkeren in goede conditie (categorie 2). Bij 450.000 woningen is het onderhoud redelijk (categorie 3).

3000 zeer slecht

In de overige gevallen is onderhoud hoog nodig, concludeert RTL. Zo'n 70.000 woningen zijn matig onderhouden (categorie 4), 11.000 slecht (categorie 5) en 3000 zeer slecht (categorie 6). Van ruim 450.000 corporatiewoningen is geen score bekend.

Van de ruim 300 woningcorporaties in Nederland hebben er 80 hun zaakjes goed op orde. Al hun woningen hebben maximaal een conditiescore van 3. Sommige corporaties scoren beduidend slechter. De helft van de woningen van Woonstad Rotterdam valt in categorieën 4 tot en met 6. Ook Woningbedrijf Velsen en ProWonen behalen zulke percentages.

In een reactie verwijst corporatiekoepel Aedes naar gebrek aan financiële middelen: "De beschikbare financiële middelen van corporaties staan continu onder druk. Omdat je als corporatie elke euro uiteraard maar één keer kunt uitgeven, is het belangrijk om bij de beoordeling van ieder complex na te gaan of renovatie nog steeds een reële optie is, of dat wellicht sloop en nieuwbouw meer op zijn plaats is."