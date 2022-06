'Griekenland zet migranten in om andere migranten het land uit te zetten'

'Beroofd en mishandeld'

Spanningen met Turkije

Nog steeds proberen migranten over de Evros de EU binnen te komen, zij het in kleinere aantallen dan in 2020. Ze komen in groepen per boot, met of zonder mensensmokkelaars. NOS-correspondent Mitra Nazar beschreef eerder in een reportage hoe migranten daar soms "heen en weer gepingpongd worden": de Griekse grensbewaking stuurt ze terug naar Turkije, van waaruit ze vervolgens weer terug naar Griekenland gestuurd worden.