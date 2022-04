Frontex-topman, bekritiseerd na berichten over pushbacks, stapt op

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zei begin dit jaar dat Nederland meer moet doen tegen mensenrechtenschendingen bij het tegenhouden van migranten en vluchtelingen. Het huidige beleid is volgens de commissie ontoelaatbaar, want het is in strijd met internationale standaarden en Europese waarden. Volgens de ACVZ moet Nederland oppassen hier niet medeverantwoordelijk voor te zijn.

Mensenhandel

Frontex bestaat sinds 2004, en was in eerste instantie bedoeld om de migratiestromen in Europa in goede banen te leiden. In 2016 werd het takenpakket van de organisatie uitgebreid vanwege het toenemende aantal vluchtelingen. Frontex ging vanaf dat moment lidstaten ondersteunen bij het bewaken van de grenzen en het bestrijden van mensenhandel.

Het agentschap telt duizenden geüniformeerde grenswachten die ook wapens mogen dragen. Over een aantal jaar moet Frontex zo'n 10.000 medewerkers tellen.