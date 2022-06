NOS / Tilly Bogaerts

NOS Nieuws • vandaag, 15:58 Tefaf-bezoekers komen met de schrik vrij: 'Ik dacht: snel wegwezen!'

Het was onwerkelijk, maar heel erg geschrokken is ze niet, zegt Tilly Bogaerts. Als bezoeker was ze rond de lunch op de Tefaf, juist toen daar vier bewapende overvallers hun slag sloegen. Samen met haar man is ze een paar dagen in Maastricht. Hij zat in het archief en zij liep over de kunstbeurs, toen ze ineens een hoop herrie hoorde.

"Ik was in de stand ernaast, maar ik had gelijk in de gaten dat het heel serieus was", vertelt ze. "Iemand was op die vitrine aan het hakken, het is een heel dikke ruit. Ik was er net nog langsgelopen, er lagen juwelen."

Ze was dichtbij, maar heeft niet goed gezien hoe de mannen eruit zagen. "Ik zag maar één man in zwarte kleding die stond te hakken en in mijn beleving ook een wapen bij zich had. Snel wegwezen dacht ik."

"Er was geen paniek, maar we zijn met een heleboel mensen tegelijk naar de uitgang gegaan en met z'n allen hebben we op het plein buiten staan wachten. Ik denk maar een minuut of tien, het duurde niet lang."

NOS / Tilly Bogaerts Publiek en handelaren op de Tefaf staan buiten vanwege de overval

Ook volgens Tefaf-bezoeker Jos Stassen was het zo gebeurd: "Het ging razendsnel, ze waren ook snel weer weg, maar ik sta nog wel een beetje te trillen. Het was een heel aparte ervaring."

Hij stond er iets verder vanaf en ging er niet vandoor, maar zette de videocamera van zijn telefoon aan en filmde de overval. "Het klonk eerst alsof er geschoten werd. Ik draaide me om en zag toen die mannen. Eén begon te slaan en de anderen hielden mensen op afstand, maakten iedereen bang. Ik zag ook een wapen. Ik hoop echt dat de heren snel in de kraag worden gevat."

Stassen vindt het opvallend dat de overvallers blijkbaar ongemerkt binnen konden komen: "De stukgeslagen vitrine is ver van de ingang en er staat beveiliging, ook bij de verschillende nooduitgangen."

Tilly Bogaerts heeft complimenten voor de beveiliging: "De beveiliging deugt wel degelijk. De ontruiming verliep prima en snel. Later toen het voorbij was, wilden we allemaal nog wel eens even zien wat er nou was gebeurd, maar dat deel van de beursvloer was afgezet, je kon er niet meer langs."

Inmiddels heeft Bogaerts haar bezoek aan de Tefaf gewoon weer voortgezet. "Gelukkig schrik ik niet zo snel."