Na mislukte roof hangt Monet weer in Zaans Museum, maar wel achter dik glas

Het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet, dat vorig jaar uit het Zaans Museum tijdens een mislukte kunstroof van de muur werd getrokken, hangt weer op zijn plek. Wel hangt het kunstwerk nu achter dik glas.

Een man trok vorig jaar augustus het doek onder het oog van bezoekers van de muur en liep ermee naar buiten. Daar stond een medeverdachte hem op te wachten. Toen ze op een scooter wilden vluchten, hielden omstanders hen tegen.

De medeverdachte schoot daarbij meerdere keren op de grond, vlak bij de voeten van een omstander. Die slaagde er desondanks in de Monet af te pakken, waarna het tweetal ervandoor ging. De 49-jarige man die het werk van de muur trok, meldde zich een maand later bij de politie en kreeg vorige maand vier jaar cel voor de mislukte roof.

Dik glas

Het Zaans Museum kocht Monets De Voorzaan en de Westerhem in 2015 voor zo'n 1,5 miljoen euro. De Franse kunstenaar maakte het schilderij in 1871 toen hij een aantal maanden in Zaandam verbleef.

Om een nieuwe diefstal te voorkomen is het schilderij stevig aan de muur bevestigd en hangt het nu achter dik glas. "Hij hangt nu in een beveiligde vitrine. Voorwaarde was wel dat je alsnog dicht bij het kunstwerk zou kunnen komen", zegt directeur Marieke Verweij van het Zaans Museum tegen NH Nieuws. "Ik vind zelf wel dat dat goed is gelukt."

Tijdens de poging om het schilderij te stelen, raakte de lijst van het schilderij dusdanig beschadigd dat het eerst gerestaureerd moest worden. Hoofd museale zaken van het museum, Martine Verstraete, kan precies aanwijzen waar het stuk beschadigd was. "Het is een lijst van gips en hout en dat is kwetsbaar", vertelt ze. De omhulzing is belangrijk omdat het de originele lijst is die Monet liet maken voor het schilderij.

Verstraete vindt het jammer dat het schilderij nu achter glas hangt. "Anderzijds kun je er nu juist heel erg dichtbij komen omdat hij achter glas zit. Dus je kunt er nu eigenlijk dichterbij kijken."

Van de nood een deugd

Ook de zaal waar het kunstwerk hangt is gerenoveerd. Naast het schilderij zijn er veel meer werken te zien die in de Zaanstreek gemaakt zijn. Verweij zegt dat het kunstwerk opzettelijk sinds vandaag weer te zien is voor het publiek. Vandaag is het precies 151 jaar geleden dat Monet begon met zijn werk in Zaandam.

"We hebben van de nood een deugd gemaakt en combineren hedendaags werk met de oude Monet." Ze is dan ook heel blij dat het schilderij weer in het museum hangt. "Dit is waar hij thuishoort".