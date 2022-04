OM eist vier jaar cel voor mislukte kunstroof in Zaans Museum

'Ook de samenleving benadeeld'

De officier van justitie wijst erop dat de Amsterdammer alleen aan zichzelf heeft gedacht toen hij het schilderij probeerde te stelen: "De verdachte heeft slechts oog gehad voor zijn eigen geldelijk gewin. Door zijn toedoen is het schilderij bovendien beschadigd. Voor het Zaans Museum behoort het schilderij tot de kerncollectie en het werk is daarom van groot commercieel belang. Ondanks restauratie hangt het nog niet op z'n plek. Verdachte heeft door zijn handelen niet alleen het museum maar ook de samenleving benadeeld, omdat nu niemand van het kunstwerk kan genieten."

Volgens NH Nieuws vertelde de Amsterdammer vandaag in de rechtszaal een 'spectaculair' verhaal: hij kwam naar eigen zeggen door corona in de problemen toen hij zijn werk in de festivalbranche verloor. Hij ging handelen in drugs en voelde zich bedreigd door criminelen die hem dwongen de roof te plegen.

Het OM moet nog beslissen of een in januari aangehouden medeverdachte wordt vervolgd. Deze uit Purmerend afkomstige man werd na verhoor weer vrijgelaten.